Инспекторы ГИБДД в ходе рейда придали уверенности «подснежникам» на дороге
Сегодня, 13:57ОбществоАвтор: Станислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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Волгоградские автоинспекторы призвали участников дорожного движения быть более внимательными и терпеливыми отношению к водителям, которые редко пользуются машинами.
Их еще называют в народе «подснежниками», потому что они появляются на дорогах в теплое время года с наступлением дачного сезона. В первую очередь, это пожилые люди, у которых замедленная реакция. На дорогах их видно сразу по неуверенной езде после утраты навыков вождения за зиму.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в ходе профилактического мероприятия на федеральной автодороге «Сызрань – Саратов – Волгоград» сотрудники ГИБДД останавливали таких водителей и советовали быть более внимательными на дороге.
Кроме того, каждому участнику в акции автоинспекторы раздавали памятки и вручали дорожные аптечки.
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