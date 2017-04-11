Инспекторы ГИБДД в ходе рейда придали уверенности «подснежникам» на дороге

Волгоградские автоинспекторы призвали участников дорожного движения быть более внимательными и терпеливыми отношению к водителям, которые редко пользуются машинами.

Их еще называют в народе «подснежниками», потому что они появляются на дорогах в теплое время года с наступлением дачного сезона. В первую очередь, это пожилые люди, у которых замедленная реакция. На дорогах их видно сразу по неуверенной езде после утраты навыков вождения за зиму.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в ходе профилактического мероприятия на федеральной автодороге «Сызрань – Саратов – Волгоград» сотрудники ГИБДД останавливали таких водителей и советовали быть более внимательными на дороге.