Экологи изымают автомобили у нарушителей правил размещения отходов

Накануне ими было проверено почти 50 машин, на водителей, нарушивших требования закона, составлено 12 протоколов, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.
В ведомстве добавили, что помимо штрафа от одной до двух тысяч рублей, за несанкционированный сброс отходов нарушители могут лишиться своего транспорта. Эту меру инспекторы применили к водителю КАМАЗа, который выбросил строительный мусор на территории свалки в Кировском районе, закрытой с 2009 года.
Полицейские составили на водителя административный протокол, а затем эвакуировали грузовик на штрафстоянку ближайшего отдела полиции. Нарушитель также должен будет возместить ущерб окружающей среде, что в несколько десятков раз превышает сумму штрафа, и вывезти со свалки выброшенные отходы.