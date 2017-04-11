Экологи изымают автомобили у нарушителей правил размещения отходов

Инспекторы облкомприроды совместно с ГИБДД продолжают рейды по выявлению нарушений при транспортировке и размещении отходов.

Накануне ими было проверено почти 50 машин, на водителей, нарушивших требования закона, составлено 12 протоколов, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

В ведомстве добавили, что помимо штрафа от одной до двух тысяч рублей, за несанкционированный сброс отходов нарушители могут лишиться своего транспорта. Эту меру инспекторы применили к водителю КАМАЗа, который выбросил строительный мусор на территории свалки в Кировском районе, закрытой с 2009 года.