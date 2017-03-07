Двух жителей Суровикинского района наказали за сбор краснокнижных тюльпанов

В волгоградском регионе зарегистрирован первый в этом году случай незаконного сбора первоцветов, занесенных в Красные книги России и нашей области.

В Суровикинском районе экологи задержали двух граждан за сбор тюльпанов Геснера (Шренка) – растения, находящегося под угрозой исчезновения.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии области, против нарушителей составлены административные протоколы. Кроме штрафа от 2500 до 5000 рублей, виновным придется оплатить ущерб, причиненный окружающей среде.

С целью пресечения незаконного сбора и реализации первоцветов облкомприроды в течение трех весенних месяцев на всей территории области проводит природоохранную акцию «Вестники весны». Особое внимание уделяется памятникам природы регионального значения «Беляевский тюльпанный луг», «Курнаевский тюльпанный луг», «Новотихоновский тюльпанный луг», «Тюльпановое поле» в Старополтавском и Суровикинском районах.

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