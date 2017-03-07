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Двух жителей Суровикинского района наказали за сбор краснокнижных тюльпанов
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
Tyulpan
Двух жителей Суровикинского района наказали за сбор краснокнижных тюльпанов
Сегодня, 07:17ОбществоАвтор: Станислав ЛопатинФото: Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области/ oblkompriroda.volgograd.ru
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