Андрей Бочаров ознакомился с ходом работ по созданию «Аллеи России»

Все работы здесь должны быть завершены до 9 мая.

Губернатор познакомился с ходом работ в мемориальном парке у подножия Мамаева кургана: как уже сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», здесь идет укладка тротуарной плитки на пешеходных дорожках, постелен рулонный газон, сегодня были высажены первые деревья.

- Первый этап реконструкции парка и создания «Аллея России» подходит к завершению, - отметил Андрей Бочаров. - Обязательно надо будет поставить видеокамеры — без этого никуда не денешься, к сожалению.

Губернатор отметил, что все работы по созданию «Аллеи России» необходимо будет завершить до 9 мая. А после праздничных торжеств по случаю Дня Победы глава региона намерен провести рабочее совещание по дальнейшей реализации проекта реконструкции мемориального парка.

- Надо будет подготовить окончательный проект, так как зона будет входить в комплекс Мамаева кургана, необходимо согласовать все вопросы, связанные с благоустройством, также необходимо проверить смету, расчет, - сказал Андрей Бочаров. - Надо готовиться поэтапно, потому что необходим огромный ресурс, чтобы выполнить все работы. В мае 2017 года утвердим план и продолжим двигаться точно по графику.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

Отметим, что работы ведутся из внебюджетных средств, и губернатор пообещал, что «в этом году мы готовы обеспечить финансирование этого объекта».

- Я считаю, реализация данного проекта должна быть завершена 9 Мая 2018 года, - сказал губернатор Волгоградской области. - Я не хочу гонки, не хочу спешки, и в следующем году 9 Мая мы сдадим этот объект.