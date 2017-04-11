Военнослужащие стали чаще приобретать жилье в Волгоградской области

В Волгоградской области в этом году значительно выросло число квартир и жилых домов, которые приобретаются военнослужащими в рамках программы «Военная ипотека».

Только за первый квартал было приобретено 85 жилых помещений. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

67 военнослужащих купили квартиры на вторичном рынке недвижимости. Девять человек приобрели жилые дома с земельными участками. И столько же военных решили участвовать в долевом строительстве многоквартирных домов.