Военнослужащие стали чаще приобретать жилье в Волгоградской области
Сегодня, 12:36ОбществоАвтор: Станислав ЛопатинФото: ncrim.ru
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В Волгоградской области в этом году значительно выросло число квартир и жилых домов, которые приобретаются военнослужащими в рамках программы «Военная ипотека».
Только за первый квартал было приобретено 85 жилых помещений. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).
67 военнослужащих купили квартиры на вторичном рынке недвижимости. Девять человек приобрели жилые дома с земельными участками. И столько же военных решили участвовать в долевом строительстве многоквартирных домов.
Всего за время действия накопительно-ипотечной системы военнослужащие в Волгоградской области заключили более 2700 сделок по приобретению жилья.
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