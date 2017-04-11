Власти Волгограда в ежедневном режиме корректируют транспортную схему

На пятый день работы комплексной транспортной схемы накопилась уже не одна сотня жалоб горожан на работу общественного транспорта. Но жители Волгограда не только жалуются, но и вносят свои предложения, требуют скорректировать схему и сделать ее более удобной для пассажиров.

В связи с этим в мэрии Волгограда за круглым столом обсудили самый важный вопрос текущей недели - обеспечение транспортной доступности отдаленных территорий Волгограда.

Мероприятие пошло в формате «обратной связи», потому как в нем приняли участие и представители городской власти, например, председатель комитета дорожного хозяйства администрации Волгограда Виталий Земцов, так и жители Волгограда, являющиеся непосредственно потребителями услуг общественного транспорта. Интересы горожан представляли инициативные группы жителей поселков Верхняя Ельшанка, Капустная Балка, микрорайона Комарово и других отдаленных районов областного центра.

- Сегодня 18 коммерческих маршрутов уже заменены альтернативными направлениями, по которым курсируют автобусы большого класса, а маршрутные такси переориентированы на обслуживание отдаленных территорий Волгограда, - заметил Виталий Земцов. - Кроме того, сейчас продолжается прием заявок от перевозчиков на участие в аукционах на право обслуживания шести вспомогательных маршрутов по регулируемым тарифам.

Жители не только обратили внимание чиновников на определенные проблемы и сложные участки транспортной схемы, но и внесли свои предложения: сделать короче интервалы между остановками, оборудовать и благоустроить остановки общественного транспорта, установить «лежачие полицейские», скорректировать время работы светофоров и многое другое.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

- У нас раньше была маршрутка 3э, которая, к сожалению, недолго ходила, а потом предприниматель бросил нас на произвол судьбы, потому как не выгодно ему стало работать, - пожаловалась жительница поселка Капустная Балка Ирина Деревянкина. - Жителей в поселке немного, и машин почти ни у кого нет, при этом у нас живут люди среднего и пожилого возраста, и всем нужно добираться на работу. Приходиться долго идти до Второй Продольной магистрали. Поэтому нам необходим небольшой автобус или маршрутка.

Почти каждый день в городе будут корректироваться прежние маршруты и вводиться изменения и дополнения в транспортную схему. Так, уже на днях Капустную Балку с заводом им. Петрова свяжет маршрут №71 – перевозчик уже получил соответствующие документы. В Красноармейском районе, в поселке Татьянка, куда еще с советских времен очень редко ходит автобус, по просьбам жителей открывается новый вспомогательный маршрут №16а. Сейчас проводится аукцион на обслуживание маршрута 31к, который должен будет связать поселки Горная Поляна и Верхняя Ельшанка.

Мэрия призывает горожан обращаться со всеми замечаниями и конкретными предложениями по улучшению работы общественного транспорта по телефону 23-31-60.