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Власти Волгограда в ежедневном режиме корректируют транспортную схему
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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Власти Волгограда в ежедневном режиме корректируют транспортную схему
Сегодня, 11:17ОбществоАвтор: Наталья ЖурбинаФото: Наталья Журбина/ novostivolgograda.ru
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