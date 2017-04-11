В Волгоградской области заключенные участвуют в Пасхальных торжествах

По информации пресс-службы Волгоградской епархии, в честь Пасхи заключенные и задержанные приняли участие в праздничных службах, им раздали освященные куличи, священнослужители зачитали поздравления Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также провели беседы с пожеланиями «каждому встать на путь исправления».
- Проведение подобных мероприятий очень значимо, - заметил и.о. начальника исправительной колонии №26 подполковник внутренней службы Андрей Штангруд. - Добросовестный труд и правопослушное поведение играют решающую роль в досрочном освобождении осуждённых.
Некоторые осужденные колонии-поселения получили настоящий пасхальный подарок. В честь Светлого праздника администрацией учреждения 16 заключенных побывали на праздничной службе в храме Иоанна Богослова в г. Волжском. А после службы осужденные побывали в кафе и кинотеатре.