В Волгоградской области заключенные участвуют в Пасхальных торжествах

Продолжается Пасхальная неделя и Светлый Праздник отмечают и осужденные, отбывающие сроки наказания в исправительных колониях, а также задержанные в следственных изоляторах.

По информации пресс-службы Волгоградской епархии, в честь Пасхи заключенные и задержанные приняли участие в праздничных службах, им раздали освященные куличи, священнослужители зачитали поздравления Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также провели беседы с пожеланиями «каждому встать на путь исправления».

Фото: Сергей Иванов

- Проведение подобных мероприятий очень значимо, - заметил и.о. начальника исправительной колонии №26 подполковник внутренней службы Андрей Штангруд. - Добросовестный труд и правопослушное поведение играют решающую роль в досрочном освобождении осуждённых.