В Волгограде выберут самую красивую студентку

24 апреля из 13 представительниц городских учебных заведений жюри предстоит выбрать самую красивую и талантливую студентку.

Организаторами конкурса выступают городской молодежный центр «Лидер» и комитет молодежной политики и туризма Волгограда. Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в ведомстве, тема состязания в этом году - «Навстречу XIX Всемирному фестивалю молодёжи и студентов». Девушки не только расскажут о своих достижениях в визитной карточке и примут участие в общем дефиле, но и продемонстрируют свои таланты в творческом конкурсе.