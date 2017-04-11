В Волгограде выберут самую красивую студентку
Сегодня, 14:15ОбществоАвтор: Марина ДорошеваФото: gorodskoyportal.ru
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24 апреля из 13 представительниц городских учебных заведений жюри предстоит выбрать самую красивую и талантливую студентку.
Организаторами конкурса выступают городской молодежный центр «Лидер» и комитет молодежной политики и туризма Волгограда. Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в ведомстве, тема состязания в этом году - «Навстречу XIX Всемирному фестивалю молодёжи и студентов». Девушки не только расскажут о своих достижениях в визитной карточке и примут участие в общем дефиле, но и продемонстрируют свои таланты в творческом конкурсе.
Победительница городского праздника творчества и таланта будет представлять Волгограда на всероссийском конкурсе «Мисс студенчество России-2017». Пройдет он в Челябинске с 16 по 21 сентября.
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