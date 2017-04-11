В российском правительстве готовят законопроект для спасения Волги

В правительстве РФ готовится законопроект об оздоровлении притоков Волги, который в течение ближайших полутора-двух месяцев будет представлен в Госдуму.

Об этом накануне заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев, подчеркнув что «программа по спасению Волги нужна, и закон такой нужен». Средства, необходимые на реализацию проекта, будут просчитаны, но ориентировочно на это потребуется около 200 млрд. рублей, сообщает ИА Regnum.