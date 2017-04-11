В российском правительстве готовят законопроект для спасения Волги
Сегодня, 12:43ОбществоАвтор: Наталья ЖурбинаФото: alexvess.livejournal.com
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В правительстве РФ готовится законопроект об оздоровлении притоков Волги, который в течение ближайших полутора-двух месяцев будет представлен в Госдуму.
Об этом накануне заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев, подчеркнув что «программа по спасению Волги нужна, и закон такой нужен». Средства, необходимые на реализацию проекта, будут просчитаны, но ориентировочно на это потребуется около 200 млрд. рублей, сообщает ИА Regnum.
- Мы продолжим работу, чтобы полностью рассчитать всю необходимую деятельность, которая требуется для того, чтобы Волга стала нормальной полноценной рекой, гордостью нашей страны, - сказал Медведев. - Думаю, эти средства будут рассчитаны в самое ближайшее время. По мнению Минприроды, их общий уровень составит в районе 200 млрд рублей, это большие деньги.
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