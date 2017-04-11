Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
В российском правительстве готовят законопроект для спасения Волги
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%b0+%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b5%d1%80+alexvess.livejournal com
В российском правительстве готовят законопроект для спасения Волги
Сегодня, 12:43ОбществоАвтор: Наталья ЖурбинаФото: alexvess.livejournal.com
Читайте
также
Экс-депутата Госдумы Николая Паршина доставят в суд принудительно
Депутаты Госдумы предложили сделать выходным день после Пасхи
Губернатор Андрей Бочаров спустился вниз в «Кремлевском рейтинге»