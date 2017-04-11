В Волгограде выбрали лучшего фельдшера скорой медицинской помощи

Победителем стал Анатолий Федоров — фельдшер подстанции № 2 клинической станции скорой медицинской помощи.

В Волгоградской области завершился конкурс профессионального мастерства среди медицинских работников. Всего в нем приняли участие около 300 фельдшеров из разных муниципальных районов региона. Все участники получили благодарственные письма, а призеры - ценные и памятные подарки.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в региональном комитете здравоохранения, подобное мероприятие на территории нашей области проводится впервые. Главным условием участия было наличие трудового стажа менее 5 лет.