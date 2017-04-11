В Волгограде выбрали лучшего фельдшера скорой медицинской помощи

В Волгоградской области завершился конкурс профессионального мастерства среди медицинских работников. Всего в нем приняли участие около 300 фельдшеров из разных муниципальных районов региона. Все участники получили благодарственные письма, а призеры - ценные и памятные подарки.
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в региональном комитете здравоохранения, подобное мероприятие на территории нашей области проводится впервые. Главным условием участия было наличие трудового стажа менее 5 лет.
Заданием на финал стало проведение мероприятий по сердечно-легочной реанимации на манекене, а также грамотное и быстрое принятие решения в проблемной ситуации с применением имеющихся знаний, навыков и опыта на подготовленных статистах и правильное оформление медицинской документации. Лучшим из лучших стал Анатолий Федоров — фельдшер подстанции № 2 Волгограда клинической станции скорой медицинской помощи. Второе место занял студент Камышинского филиала ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж»Андрей Ненароков, а бронзовую награду получила Дарья Киселева, фельдшер Михайловского филиала ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи».