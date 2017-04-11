Сотрудники УФСИН высадили на Мамаевом кургане собственную аллею
Сегодня, 11:00ОбществоАвтор: Станислав ЛопатинФото: Пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области/ 34.fsin.su
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Начальники управлений, отделов и служб волгоградской уголовно-исполнительной системы приняли участие в озеленении Мамаева кургана.
В память о павших защитниках Отечества они высадили аллею из нескольких десятков хвойных деревьев возле Храма Всех Святых. Об этом ИА «НовостиВолгограда.ру» рассказали в пресс-службе УФСИН России по региону.
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Высадка хвойных растений прошла под звуки оркестра УФСИН.
Фото: Пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области, 34.fsin.su
В мероприятии приняли участие ветераны уголовно-исправительной системы и учащиеся профильных классов УФСИН.
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Фото: Пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области, 34.fsin.su
Во время торжественного построения начальник регионального Управления Павел Радченко отметил, что для сотрудников уголовно-исполнительной системы это честь - внести свою небольшую лепту в озеленение главной высоты России.
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