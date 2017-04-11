Сотрудники УФСИН высадили на Мамаевом кургане собственную аллею

Начальники управлений, отделов и служб волгоградской уголовно-исполнительной системы приняли участие в озеленении Мамаева кургана.

В память о павших защитниках Отечества они высадили аллею из нескольких десятков хвойных деревьев возле Храма Всех Святых. Об этом ИА «НовостиВолгограда.ру» рассказали в пресс-службе УФСИН России по региону.