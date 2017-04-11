«Родил ребенка - посади дерево»
Сегодня, 09:54ОбществоАвтор: Марина ДорошеваФото: enliveninggist.com
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Акция под таким названием проходит в Волгоградском областном клиническом перинатальном центре.
Подобные акции с успехом проходят в Воронеже, Братске, Ярославле и других городах. Присоединиться к ней решил и Волгоградский перинатальный центр №2. В первый же день около 40 человек откликнулись на призыв роддома, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в комитете здравоохранения Волгоградской области. А самое первое дерево в честь рожденного ребенка на территории перинатального центра счастливый отец посадил еще 6 лет назад.
Озеленение территорий медучреждений региона проводится в рамках акции по благоустройству. Мероприятия, стартовавшие в начале апреля, продолжатся до середины мая, сообщили в облздраве.
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