«Родил ребенка - посади дерево»

Акция под таким названием проходит в Волгоградском областном клиническом перинатальном центре.

Подобные акции с успехом проходят в Воронеже, Братске, Ярославле и других городах. Присоединиться к ней решил и Волгоградский перинатальный центр №2. В первый же день около 40 человек откликнулись на призыв роддома, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в комитете здравоохранения Волгоградской области. А самое первое дерево в честь рожденного ребенка на территории перинатального центра счастливый отец посадил еще 6 лет назад.