Первая современная остановка появилась в Волгограде
Сегодня, 12:17ОбществоАвтор: Марина ДорошеваФото: Виталий Кошелев/ novostivolgograda.ru
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Всего в городе планируется установить более 80-ти новых остановочных павильонов.
Новый современный остановочный павильон появился возле Ворошиловского торгового центра. Выполненный в хай-тековском стиле павильон оборудован электронным табло, на котором указывается время и размещена информация о названии остановки. В будущем на нем также появятся данные о времени прибытия следующего троллейбуса или автобуса.
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Остановки не только красивые, но и антивандальные - они выполнены из ударопрочного стекла. К тому же оно темное, что должно спасать от летнего зноя.
В течение летних месяцев на территории города установят еще 86 аналогичных павильонов.
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