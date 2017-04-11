Первая современная остановка появилась в Волгограде

Всего в городе планируется установить более 80-ти новых остановочных павильонов.

Новый современный остановочный павильон появился возле Ворошиловского торгового центра. Выполненный в хай-тековском стиле павильон оборудован электронным табло, на котором указывается время и размещена информация о названии остановки. В будущем на нем также появятся данные о времени прибытия следующего троллейбуса или автобуса.

Остановки не только красивые, но и антивандальные - они выполнены из ударопрочного стекла. К тому же оно темное, что должно спасать от летнего зноя.