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Первая современная остановка появилась в Волгограде
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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Первая современная остановка появилась в Волгограде
Сегодня, 12:17ОбществоАвтор: Марина ДорошеваФото: Виталий Кошелев/ novostivolgograda.ru
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