Отель-недострой в центре Волгограда исключен из списка объектов к ЧМ-2018
Сегодня, 10:46ОбществоАвтор: Марина ДорошеваФото: volga-kaspiy.ru
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Гостиница категории «четыре звезды», которая возводится на Предмостной площади, официально исключена из программы подготовки проведения в России ЧМ-2018. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Причиной стало непостоянное выполнение подрядчиком взятых на себя обязательств: сроки возведения объекта существенно отстают от намеченных, что вызвало резкую критику со стороны Виталия Мутко, посетившего Волгоград в декабре 2016 года.
Место под строительство гостиницы в самом центре города было выделено еще пять лет назад, возводилась она за счет внебюджетных средств. Однако инвестор так и смог войти в график. Теперь место этой гостиницы в списке объектов размещения займет другая.
А вот сколько еще простоит недострой в центре города, пока неизвестно. Ранее губернатор Андрей Бочаров заявлял, что власти намерены помочь возвести объект полностью.
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