Отель-недострой в центре Волгограда исключен из списка объектов к ЧМ-2018

Гостиница категории «четыре звезды», которая возводится на Предмостной площади, официально исключена из программы подготовки проведения в России ЧМ-2018. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Причиной стало непостоянное выполнение подрядчиком взятых на себя обязательств: сроки возведения объекта существенно отстают от намеченных, что вызвало резкую критику со стороны Виталия Мутко, посетившего Волгоград в декабре 2016 года.

Место под строительство гостиницы в самом центре города было выделено еще пять лет назад, возводилась она за счет внебюджетных средств. Однако инвестор так и смог войти в график. Теперь место этой гостиницы в списке объектов размещения займет другая.