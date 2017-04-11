Омбудсмен посоветовал волгоградцам посылать чиновникам простые письма

Организации, предоставляющие правовые услуги в регионе, часто используют юридическую неграмотность населения в своих целях, зарабатывая легкие деньги. Такой вывод сделали сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в Волгоградской области, анализируя поступающие обращения от граждан.

С начала прошлого года в адрес омбудсмена стали приходить заявления в основном по обеспечению социальных и жилищных прав, которые составлены по однотипному шаблону с изобилием положений из нормативно-правовых документов. При этом суть вопроса обозначена в первых 2-3 абзацах, а остальные 4-5 листов просто наполнены выдержками из законодательных актов, отметили в пресс-службе Уполномоченного.

В ходе общения с заявителями выяснилось, что обращения им помогали составлять в юридических организациях. Причем за немалую сумму.

Так, одинокая многодетная мать из Котельниково за письмо по решению жилищного вопроса заплатила 7 тысяч рублей. А инвалид третьей группы, проживающая в Алексеевском районе, которая второй год пытается добиться положенной санаторно-курортной путевки, заплатила составителям жалоб около 8 тысяч рублей.