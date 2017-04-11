Омбудсмен посоветовал волгоградцам посылать чиновникам простые письма

С начала прошлого года в адрес омбудсмена стали приходить заявления в основном по обеспечению социальных и жилищных прав, которые составлены по однотипному шаблону с изобилием положений из нормативно-правовых документов. При этом суть вопроса обозначена в первых 2-3 абзацах, а остальные 4-5 листов просто наполнены выдержками из законодательных актов, отметили в пресс-службе Уполномоченного.
В ходе общения с заявителями выяснилось, что обращения им помогали составлять в юридических организациях. Причем за немалую сумму.
Так, одинокая многодетная мать из Котельниково за письмо по решению жилищного вопроса заплатила 7 тысяч рублей. А инвалид третьей группы, проживающая в Алексеевском районе, которая второй год пытается добиться положенной санаторно-курортной путевки, заплатила составителям жалоб около 8 тысяч рублей.
В связи с этим уполномоченный по правам человека в Волгоградской области Валерий Ростовщиков напоминает волгоградцам, что, согласно действующему законодательству, во всех органах власти обязаны принимать к рассмотрению любые обращения граждан, написанные в простой произвольной форме. Соответственно, необязательно тратить деньги на составление писем чиновникам у юристов.