Кирилл Фронюк: Прощай, Беларусь! Привет, Польша и трудности перевода!

На этой неделе магнитогорец, совершающий пробег по маршруту Волгоград-Берлин, пересек границу с Евросоюзом. Спортсмен даже пробежал половину пути от границы до Варшавы, а до Берлина осталось всего каких-то 650 километров!

Пока, кроме трудностей перевода при общении с поляками, Кирилл не сообщает об особенностях своего забега по территории Польши. А вот некоторые подробности пребывания в западных и южных областях Белоруссии продолжает публиковать на своей официальной странице «ВКонтакте».

Одна из проблем — утром негде позавтракать. Предприятия белорусского общепита зачастую работают с 12 часов дня. Приходилось спортсмену иногда начинать свой дневной забег натощак. И все бы ничего, но и в обед могла повториться та же ситуация!

Пробежав расстояние до кафе, можно попасть на обеденный перерыв, когда кафе закрыто на два часа, - пишет Кирилл в своем «бортовом журнале». - Ладно, бежим дальше, и вот мы видим в небольшом селе «мини-кафе». Но не спешим радоваться, «мини-кафе» означает, что здесь не готовят, а из еды вам могут предложить быстрозавариваемую лапшу, консервы и несвежую колбасу. И вот, с пустым желудком и приближающейся гликемией, добрались до гостиницы. И вроде бы все хорошо, по расписанию ресторан работает до 24:00, но ... повара могут работать до 21:00, а после 21:00 на ужин вам предложат только чипсы.

Как заявляет спортсмен, за 550 километров пробега по Белоруссии он похудел больше, чем за 1300 км по России. А теперь о положительном и приятном культурном моменте. В небольшом по российским меркам городке Пинск Кирилл побывал в местном музее на художественной выставке. Цена 1 билета - 2 белорусских рубля (60 российских рублей). В начале экспозиции спортсмена ждали вполне привычные вещи: народное творчество, период палеолита и средневековья, патриотическая тематика Великой Отечественной войны. А вот отдел с живописью приятно поразил Кирилла — здесь можно лицезреть подлинные полотна Айвазовского!

- Выкусите, те кто простоял в очереди у Третьяковской галереи четыре часа! - пишет Кирилл в дневнике. - Я урвал кусочек творчества Айвазовского без очередей, регистрации и СМС. Вот теперь я действительно соответствую модным трендам российской интеллигенции.

Фото: www.usc-service.ru/kf/

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