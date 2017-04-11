Фасад мультимедийного музея в Волгограде украсят стилизованные деревья

В строительстве интерактивного музея «Россия. Моя история» в пойме реки Царица начался новый этап.

С 20 апреля строители приступили к монтажу панелей фасада. Это достаточно сложный в техническом плане процесс, потому как архитекторами задумано достаточно яркое и оригинальное дизайнерское оформление. Черно-белый фасад будет украшен скульптурными формами в виде стилизованных деревьев. Они оригинально будут смотреться как днем, так и вечером, потому как в темное время суток вместо листьев на «ветках» будут зажигаться лампочки.

Строительство ведется быстрыми темпами: выйдя на площадку всего несколько месяцев назад, на сегодняшний день подрядчики уже смонтировали бетонные колонны, начали монтаж кровли. Завершить все работы планируется к сентябрю, после чего начнется формирование мультимедийной экспозиции. На площади в семь тысяч кв. метров разместятся музейные залы, рассказывающие об основных вехах истории нашей страны - от принятия православия и татаро-монгольского нашествия до Октябрьской революции, Великой Отечественной войны и современной истории. Экспозиции последних десятилетий будут называться «Агония системы. 1982-1991», «На дне. 1991-1999», «Пробуждение державы. 2000-2017».

Наталья Корычева Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru