Депутаты предлагают увеличить штраф за непропуск авто со спецсигналами
Сегодня, 16:49ОбществоАвтор: Наталья ЖурбинаФото: news-r.ru
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Волгоградская облдума поддержала поправки, которые предлагают внести в Кодекс об административных правонарушениях депутаты Государственной Думы.
Парламентарии, среди которых избранный от Волгоградской области Александр Носов, предлагают значительно увеличить штрафы за непропуск автомобилей с включенным спецсигналом. По информации пресс-службы Волгоградской областной Думы, сумму штрафа за непредоставление преимущества проезда машинам «скорой помощи», МЧС, МВД и других оперативных служб предлагается увеличить до 1500 рублей (сейчас - 500 рублей), а также увеличить до одного года срок лишения водительских прав за подобные нарушения(сейчас - от одного до трех месяцев).
Кроме того, этими же поправками предлагается увеличить с 1,5 до 2,5 тысяч штраф за непропуск пешеходов и велосипедистов на «зебре».
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