Депутаты предлагают увеличить штраф за непропуск авто со спецсигналами

Волгоградская облдума поддержала поправки, которые предлагают внести в Кодекс об административных правонарушениях депутаты Государственной Думы.

Парламентарии, среди которых избранный от Волгоградской области Александр Носов, предлагают значительно увеличить штрафы за непропуск автомобилей с включенным спецсигналом. По информации пресс-службы Волгоградской областной Думы, сумму штрафа за непредоставление преимущества проезда машинам «скорой помощи», МЧС, МВД и других оперативных служб предлагается увеличить до 1500 рублей (сейчас - 500 рублей), а также увеличить до одного года срок лишения водительских прав за подобные нарушения(сейчас - от одного до трех месяцев).