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Депутаты предлагают увеличить штраф за непропуск авто со спецсигналами
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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Депутаты предлагают увеличить штраф за непропуск авто со спецсигналами
Сегодня, 16:49ОбществоАвтор: Наталья ЖурбинаФото: news-r.ru
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