Бастующие дальнобойщики обратились с письмами к политическим партиям

Более трех недель продолжается всероссийская стачка дальнобойщиков. Главным требованием бастующих является отмена системы «Платон», которая, как говорят водители фур и тягачей, своими высокими тарифами грозит разорением их бизнеса.

В Волгограде мирная стачка проходит на Третьей Продольной магистрали в районе Семи ветров, где уже несколько недель выстроились более полусотни грузовиков.

Как рассказала корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» организатор стачки Алла Бег, забастовка бессрочная, но это не значит, что дальнобойщики могут позволить себе стоять целую вечность. У всех семьи, невыплаченные кредиты и финансовая ситуация каждого участника стачки на фоне растущего и крепнущего «Платона» - просто катастрофическая.

Сейчас первоочередной задачей для бастующих является организация прямого диалога с представителями федеральных властей. Чтобы ускорить этот процесс, 18 апреля организаторы стачки отвезли в региональные отделения пяти ведущих политических партий страны письма с требованиями.

Всего в перечне 5 пунктов: это полная отмена системы «Платон», а также транспортного налога, которые, по сути, дублируют акциз, заложенный в стоимость горючего. Третий и четвертый пункты говорят о создании инфраструктуры для нормального труда и отдыха водителей и наведении порядка в весовом контроле. Заключительное положение – предоставление перевозчикам обоснованных расчетов размера акцизов за топливо.