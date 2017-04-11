500 волгоградцев примут участие в мероприятиях национального дня донора

Это открытые донорские уроки, ежегодная выставка студенческих фоторабот «Я - донор Волгоградской области» и конкурс эссе «История одного поступка». Кроме того, в Волгоградском аграрном университете сегодня работает мобильный донорский комплекс, где могут сдать кровь все желающие, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в комитете молодежной политики региона.
Добровольческое донорское движение в Волгоградской области объединяет более двух тысяч человек. Они ведут активную работу по пропаганде безвозмездного донорства крови. В прошлом году опыт нашего региона в этом направлении получил высокую оценку на федеральном уровне: проект по продвижению безвозмездного донорства крови в молодежной среде «Я — донор Волгоградской области» вошел в число победителей VII Всероссийской премии «СоУчастие» в номинации «Во имя жизни».