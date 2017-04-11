500 волгоградцев примут участие в мероприятиях национального дня донора

Акции, приуроченные к этой дате, состоятся сегодня в Волжском, Волгограде, Урюпинске и Камышине.

Это открытые донорские уроки, ежегодная выставка студенческих фоторабот «Я - донор Волгоградской области» и конкурс эссе «История одного поступка». Кроме того, в Волгоградском аграрном университете сегодня работает мобильный донорский комплекс, где могут сдать кровь все желающие, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в комитете молодежной политики региона.