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500 волгоградцев примут участие в мероприятиях национального дня донора
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
Veselie1
500 волгоградцев примут участие в мероприятиях национального дня донора
Сегодня, 15:01ОбществоАвтор: Марина ДорошеваФото: yadonor.ru
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