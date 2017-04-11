Волжским школьникам и студентам показали производство автомобильных шин

Своеобразные дни открытых дверей назвали «Неделя без турникета». В рамках этой акции учащиеся Волгоградской области побывают в цехах 19 предприятий региона

Согласно мониторингу потребностей предприятий, который провел областной комитет промышленности и торговли, к 2023 году необходимо подготовить 17 тысяч специалистов индустриального сектора. Поэтому наш регион активно участвует во всероссийской акции «Неделя без турникета».

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе областной администрации, присоединившись к этой акции, область видит возможность повысить престиж рабочих и инженерных специальностей среди молодежи.

В течение недели по 23 апреля включительно на 19 крупнейших предприятий области на территории Волгограда, Урюпинска, Волжского, Котово, Камышина и Котельниково пройдут дни открытых дверей. Для сравнения, в 2016 году в акции приняли участие только 9 промышленных организаций.

Одна из последних экскурсий в рамках этой акции была организована для 40 волжских школьников и студентов в цеха предприятия по производству автомобильных шин. Им показали полный цикл изготовления покрышек и познакомили с работой специалистов волжского предприятия.