Волгоградцы требуют вернуть троллейбус №18

Соответствующая петиция сегодня появилась на популярном сайте общественных инициатив.

Автором петиции, адресованной губернатору Андрею Бочарову и министру транспорта РФ Максиму Соколову, выступила волгоградка Марина Токарева. Она возмущается, что после 15 апреля, когда был ликвидирован троллейбус №18, ездить жителям Кировского района стало весьма проблематично: «Автобусы не подходят для передвижения по району, потому что идут полные и кроме этого в автобусах ездить очень не комфортно. В автобусах воняет газом и очень душно. Поездка в автобусе это пытка, особенно для людей старшего возраста».