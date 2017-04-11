Волгоградцы требуют вернуть троллейбус №18

Автором петиции, адресованной губернатору Андрею Бочарову и министру транспорта РФ Максиму Соколову, выступила волгоградка Марина Токарева. Она возмущается, что после 15 апреля, когда был ликвидирован троллейбус №18, ездить жителям Кировского района стало весьма проблематично: «Автобусы не подходят для передвижения по району, потому что идут полные и кроме этого в автобусах ездить очень не комфортно. В автобусах воняет газом и очень душно. Поездка в автобусе это пытка, особенно для людей старшего возраста».
Волгоградка требует вернуть троллейбус №18, из-за отмены которого многие жители Кировского района вынуждены пересесть на электрички, проезд в которых обходится им вдвое дороже, чем в троллейбусе.
На этот час петицию подписали 8 человек.
Напомним, что отмену 18 троллейбуса с 15 апреля власти Волгограда обосновали снижением пассажиропотока. Заменить привычный людям «рогатый» электротранспорт призваны автобусы № 77 и 95.