Волгоградцев пригласили в Свято-Духов монастырь на концерт и в фазанарий

В воскресенье, 23 апреля, в волгоградском Свято-Духовом монастыре состоится концерт «Пасхальная радость».

Волгоградцев приглашают в 12 часов в архиерейский зал мужского монастыря. Здесь перед зрителями выступят образцовый детский хор «Виктория», народный хореографический ансамбль «Саирме», лауреат международных конкурсов Екатерина Чумаченко, исполнители Инна Чижова и Ника Васильева и другие солисты.

Как сообщил ИА «НовостиВолгограда.ру» пресс-секретарь Волгоградской епархии Сергей Иванов, сразу после концерта гости смогут принять участие в экскурсии по уникальному монастырскому фазанарию. Его создатель иеромонах Василиск покажет взрослым и детям новых обитателей – канюка курганника и степного орла.