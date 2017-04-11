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Волгоградцев пригласили в Свято-Духов монастырь на концерт и в фазанарий
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
Svjato dyhov monastir
Волгоградцев пригласили в Свято-Духов монастырь на концерт и в фазанарий
19 апреля, 07:50ОбществоАвтор: Станислав ЛопатинФото: serafim-sarovski.narod.ru
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