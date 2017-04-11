Волгоградцев пригласили в Свято-Духов монастырь на концерт и в фазанарий
19 апреля, 07:50ОбществоАвтор: Станислав ЛопатинФото: serafim-sarovski.narod.ru
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В воскресенье, 23 апреля, в волгоградском Свято-Духовом монастыре состоится концерт «Пасхальная радость».
Волгоградцев приглашают в 12 часов в архиерейский зал мужского монастыря. Здесь перед зрителями выступят образцовый детский хор «Виктория», народный хореографический ансамбль «Саирме», лауреат международных конкурсов Екатерина Чумаченко, исполнители Инна Чижова и Ника Васильева и другие солисты.
Как сообщил ИА «НовостиВолгограда.ру» пресс-секретарь Волгоградской епархии Сергей Иванов, сразу после концерта гости смогут принять участие в экскурсии по уникальному монастырскому фазанарию. Его создатель иеромонах Василиск покажет взрослым и детям новых обитателей – канюка курганника и степного орла.
Сейчас в зоосаде собрано 30 видов птиц. К открытию нового сезона в фазанарии установили новые вольеры и облагородили сад.
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