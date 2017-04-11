В воскресенье в Старой Сарепте покажут реконструкцию уличных боев

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в информационном отделе музея «Старая Сарпета», программа фестиваля, как всегда будет насыщенной, а мероприятия зрелищными.
Откроется праздник в 11 часов 22 апреля выставкой военной техники и вооружения. На протяжении всего дня будет работать уличная фотозона. Дети вместе с родителями могут принять участие в работе площадок «Минеры», «Школа танкистов», «Медсанбат РККА», «Лазарет Германского Красного Креста» и «Военно-полевой лагерь».
А 23 апреля на территории «Старой Сарепты» в 14-00 начнется военно-историческая реконструкция «Уличные бои в Берлине».
Зрители увидят советский танк Т-34-85 из музея-заповедника «Сталинградская битва». Все действия будут сопровождаться звуками реальных уличных боев и разрывающихся снарядов.
Организаторы военно-исторической реконструкции - клуб любителей внедорожного спорта «Сталинград Трофи», клуб «Ретро 34», военно-исторический клуб «Пехотинец» и музей-заповедник «Сталинградская битва», региональное отделение ДОСААФ России в Волгоградской области и региональное отделение Российского военно-исторического общества.