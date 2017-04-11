В воскресенье в Старой Сарепте покажут реконструкцию уличных боев

Музей-заповедник приглашает волгоградцев на мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в информационном отделе музея «Старая Сарпета», программа фестиваля, как всегда будет насыщенной, а мероприятия зрелищными.

Откроется праздник в 11 часов 22 апреля выставкой военной техники и вооружения. На протяжении всего дня будет работать уличная фотозона. Дети вместе с родителями могут принять участие в работе площадок «Минеры», «Школа танкистов», «Медсанбат РККА», «Лазарет Германского Красного Креста» и «Военно-полевой лагерь».

А 23 апреля на территории «Старой Сарепты» в 14-00 начнется военно-историческая реконструкция «Уличные бои в Берлине».

Зрители увидят советский танк Т-34-85 из музея-заповедника «Сталинградская битва». Все действия будут сопровождаться звуками реальных уличных боев и разрывающихся снарядов.