Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
В Волжском автоинспекторы напомнили мотоциклистам о мерах безопасности
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%ba%d0%b0
В Волжском автоинспекторы напомнили мотоциклистам о мерах безопасности
19 апреля, 07:32ОбществоАвтор: Станислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
Читайте
также
Экс-депутата Госдумы Николая Паршина доставят в суд принудительно
Депутаты Госдумы предложили сделать выходным день после Пасхи
Губернатор Андрей Бочаров спустился вниз в «Кремлевском рейтинге»