В Волжском автоинспекторы напомнили мотоциклистам о мерах безопасности

В городе-спутнике Волгограда сотрудники ГИБДД приступили к проведению профилактического мероприятия «Безопасный мотосезон».

Учитывая, что обладателей мототранспортных средств – мотоциклистов, скутеристов и мопедистов – сейчас на дорогах стало больше, автоинспекторы напомнили им о мерах безопасности.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в ходе профилактического мероприятия полицейские обратились к владельцам «железных коней» с просьбой быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и правила маневрирования.

К сожалению, казалось бы, очевидные правила соблюдают не все, из-за чего происходят серьезные аварии. Так, в минувший понедельник вечером на улице Оломоуцкой 23-летний водитель мотоцикла «Ирбис» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль «ВАЗ-2108». В результате мотоциклиста с травмами госпитализировали в больницу.