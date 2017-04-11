В Волгоградской области стало больше зайцев, косуль и лосей

По сведениям, переданным из охотхозяйств, в регионе за год увеличилась численность зайца-русака. Сегодня насчитывается около 91,5 тысячи особей, что на четыре тысячи больше, чем в 2016 году, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе облкомприроды.
По результатам учета, на 600 особей стало больше косуль. Их общая численность уже достигла 8,5 тысяч.
За минувший год на 75 особей увеличилось и поголовье лосей. Теперь в регионе насчитывается 1702 этих животных.
А вот численность диких кабанов в целях предотвращения распространения африканской чумы свиней удалось оставить на уровне полутора тысяч.
Данные государственного мониторинга охотничьих ресурсов будут использованы в разработке мер по сохранению и воспроизводству животных, разрешенных для добычи на территории Волгоградской области.