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В Волгоградской области стало больше зайцев, косуль и лосей
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
Zayac 14
В Волгоградской области стало больше зайцев, косуль и лосей
19 апреля, 07:15ОбществоАвтор: Станислав ЛопатинФото: animalsglobe.ru
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