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В Волгограде жительница общежития выиграла в лотерею новую квартиру
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На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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В Волгограде жительница общежития выиграла в лотерею новую квартиру
19 апреля, 10:59ОбществоАвтор: Марина ДорошеваФото: kp.ru
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