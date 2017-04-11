В Волгограде жительница общежития выиграла в лотерею новую квартиру
19 апреля, 10:59ОбществоАвтор: Марина ДорошеваФото: kp.ru
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Счастливым для пенсионерки стал 216 тираж жилищной лотереи.
Испытывать удачу в лотереях волгоградская пенсионерка Елена Васильевна любит уже давно, однако все победы до этого дня были приятными, но редкими и маленькими. Так по-крупному, ей повезло впервые.
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе «Столото» Елена Васильевна выбрала денежный эквивалент выигрыша. И решила одну его часть поделить между детьми и внуками, а другую отложить на приобретение собственного жилья.
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