В Волгограде жительница общежития выиграла в лотерею новую квартиру

Счастливым для пенсионерки стал 216 тираж жилищной лотереи.

Испытывать удачу в лотереях волгоградская пенсионерка Елена Васильевна любит уже давно, однако все победы до этого дня были приятными, но редкими и маленькими. Так по-крупному, ей повезло впервые.