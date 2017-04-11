В регионе пересчитали действующие мемориальные комплексы «Вечный огонь»

Сегодня, 19 апреля, в региональном штабе Общероссийского народного фронта прошло расширенное заседание рабочей группы, посвященное паспортизации мемориальных комплексов «Вечный огонь».

- Перед тем как мы приступили к работе, по официальной информации, в Волгоградской области действовало 11 мемориалов «Вечный огонь», - рассказал руководитель рабочей группы регионального отделения ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности» Сергей Забеднов. - Но после нашего детального изучения выяснилось, на территории области действуют 60 мемориалов «Вечного огня».

Если провести детализацию каждого, то 9 из них работают в постоянном режиме от магистрального газопровода, еще к 9 — подведен магистральный газопровод, но они подключаются только в праздничные дни, а остальные «питаются» от газовых баллонов. Но мало только «посчитать» мемориалы «Вечные огни», было необходимо подготовить документацию, поставить мемориалы на учет, включить их в финансирование. И впервые в России, именно в Волгоградской области народным фронтом была проведена работа по паспортизации «Вечных огней».