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В регионе пересчитали действующие мемориальные комплексы «Вечный огонь»
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На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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В регионе пересчитали действующие мемориальные комплексы «Вечный огонь»
19 апреля, 16:27ОбществоАвтор: Наталья ЖурбинаФото: 34.мвд.рф
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