В рамках проекта «Волго-Туристо» на YouTube разместят видеоролики о регионе
19 апреля, 10:33ОбществоАвтор: Марина ДорошеваФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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Сегодня, 19 апреля стартует первый день съемок уникального видео-проекта «Волго-Туристо».
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в Агентстве развития туризма Волгоградской области новый проект повысит туристическую привлекательность всех районов региона.
Ролики обещают быть интересными и оригинальными. В каждом ведущие расскажут неповторимую историю края. Покажут его удивительные места: монастыри, заповедные зоны, музеи и исторические памятники.
Первый район, о котором пойдет речь сегодня, Иловлинский. Выбран он неслучайно, так как богат традициями донского казачества.
Ведущие покажут яркие уголки этого района и близлежащих поселков. Расскажут, как туда добраться, где можно отдохнуть и перекусить.
Все ролики будут доступны для просмотра на официальном сайте Агентства по туризму и на канале YouTube.
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