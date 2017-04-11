В рамках проекта «Волго-Туристо» на YouTube разместят видеоролики о регионе

Сегодня, 19 апреля стартует первый день съемок уникального видео-проекта «Волго-Туристо».

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в Агентстве развития туризма Волгоградской области новый проект повысит туристическую привлекательность всех районов региона.

Ролики обещают быть интересными и оригинальными. В каждом ведущие расскажут неповторимую историю края. Покажут его удивительные места: монастыри, заповедные зоны, музеи и исторические памятники.

Первый район, о котором пойдет речь сегодня, Иловлинский. Выбран он неслучайно, так как богат традициями донского казачества.

Ведущие покажут яркие уголки этого района и близлежащих поселков. Расскажут, как туда добраться, где можно отдохнуть и перекусить.