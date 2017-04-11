Стартовал конкурс президентских грантов для НКО

В 2017 году пройдет два грантовых конкурса для некоммерческих неправительственных организаций, создающих проекты в сфере защиты прав, свобод человека и гражданина.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в региональном комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики в этом году документооборот конкурса стал полностью электронным. Это значительно упрощает процедуру подачи заявок для НКО. теперь они это могут сделать на интернет-портале конкурса.

На сегодняшний день на территории области зарегистрировано более 4 тысяч некоммерческих организаций, из которых социально-ориентированы в своей деятельности более половины. В 2016 году в Волгоградском регионе 29 участников стали призерами в 4-х конкурсах на получение Президентских грантов. Им была выделена финансовая поддержка в сумме 58 миллионов рублей.