Советский район Волгограда заблагоухает розами
19 апреля, 10:21ОбществоАвтор: Марина ДорошеваФото: cbsseattle.com
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В Волгограде продолжаются мероприятия в рамках Всероссийской акции «Дарим лес».
Сегодня в зону внимания добровольцев попала аллея у фонтана ДК им. Петрова, что находится на улице Калининградской в Советском районе.
В течение двух дней, 19 и 20 апреля, волонтеры высадят здесь 500 кустов роз. Волгоградские организаторы Всероссийской акции «Дарим лес» приглашают на импровизированный субботник жителей города. Инвентарь и саженцы можно будет получить у фонтана возле Дворца Культуры.
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