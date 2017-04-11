Советский район Волгограда заблагоухает розами

В Волгограде продолжаются мероприятия в рамках Всероссийской акции «Дарим лес».

Сегодня в зону внимания добровольцев попала аллея у фонтана ДК им. Петрова, что находится на улице Калининградской в Советском районе.

В течение двух дней, 19 и 20 апреля, волонтеры высадят здесь 500 кустов роз. Волгоградские организаторы Всероссийской акции «Дарим лес» приглашают на импровизированный субботник жителей города. Инвентарь и саженцы можно будет получить у фонтана возле Дворца Культуры.