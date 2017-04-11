Около 200 библиотек региона примут участие в акции в «БиблиоНочь-2017»

Ежегодная социально-культурная акция «БиблиоНочь», которая в этом году проходит уже шестой раз, набирает обороты.

В 2017 году, по информации Волгоградской областной библиотеки им. Горького, в данном проекте в ночь с 21 на 22 апреля примут участие около 200 библиотек Волгоградской области и данное событие будет представлено в виде микса «Весь мир на книжной полке». Напомним, суть масштабного общенационального сетевого проекта «БиблиоНочь» - поддержка авторитетности литературы как исторического достояния.

Чем же своих гостей будут удивлять библиотеки Волгоградской области?

Библиотечно-информационный центр города Фролово перенесет своих гостей в эпоху НЭПа и «культурной революции». Основной лейтмотив праздника — бессмертная книга «12 стульев» Ильфа и Петрова. И командовать парадом, судя по сценарию, будет «великий комбинатор». Посетителей ожидают стилизованные винтажные фотозоны, сеансы шахматной игры, поиск настоящих сокровищ в одном из стульев, изучение лексикона Эллочки Людоедки и многое, многое другое.

В Михайловке «библиотечный» праздник «На все четыре стороны» развернется на улице, перед Центральной библиотекой. А посетителей районной библиотеки в Камышине ожидает вечер-фантазия «Обыкновенное чудо». Оригинальной будет «БиблиоНочь» и в Новоаннинской межпоселенческой библиотеке. Местные библиотекари назвали свой проект «100 великих книг», и в него войдут встречи, литературные постановки, викторины и игры по произведениям русской классической литературы.