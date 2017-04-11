«Культура.РФ» совместно с Одноклассниками готовятся к БиблиоНочи

Социальная сеть Одноклассники и портал «Культура.РФ» запустили спецпроект, приуроченный к акции БиблиоНочь-2017. В одной из самых популярных соцсетей появился архив со сборниками аудиокниг русских классиков.

Насладиться бессмертными произведениями Александра Пушкина, Льва Толстого, Федора Достоевского, Михаила Лермонтова и других выдающихся литераторов можно в разделе «Музыка».

Стихи и рассказы, романы и поэмы исполняют прославленные артисты - Фаина Раневская и Борис Ливанов, Иннокентий Смоктуновский и Осип Абдулов, Сергей Юрский и Ростислав Плятта. Раритетные записи любезно предоставила звукозаписывающая компания «Мелодия». За полвека своего существования «Мелодия» собрала более чем 60 тысяч уникальных звукозаписей, в том числе в исполнении классиков сцены.