«Культура.РФ» совместно с Одноклассниками готовятся к БиблиоНочи

Насладиться бессмертными произведениями Александра Пушкина, Льва Толстого, Федора Достоевского, Михаила Лермонтова и других выдающихся литераторов можно в разделе «Музыка».
Стихи и рассказы, романы и поэмы исполняют прославленные артисты - Фаина Раневская и Борис Ливанов, Иннокентий Смоктуновский и Осип Абдулов, Сергей Юрский и Ростислав Плятта. Раритетные записи любезно предоставила звукозаписывающая компания «Мелодия». За полвека своего существования «Мелодия» собрала более чем 60 тысяч уникальных звукозаписей, в том числе в исполнении классиков сцены.
Реализация этого социально-культурного проекта проходит при поддержке Министерства культуры РФ. Планируется, что в Одноклассниках будут появляться новые аудиозаписи самых известных произведений русской классической литературы.