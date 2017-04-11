Глава УМВД по Волгограду доложил об итогах работы полиции в прошлом году

По словам Андрея Сицского, волгоградские полицейские занимают первое место по раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений среди своих коллег из городов-миллионников.

Об этом глава УМВД по г. Волгограду сообщил в ходе сегодняшнего отчета перед депутатами городской Думы.

Андрей Сицский Фото: kp.ru

По его словам, в прошлом году выросла раскрываемость по тяжким и особо тяжким преступлениям, кражам и грабежам (при снижении их общего числа). Еще одним достижением, озвученным с трибуны полковником полиции Сицским, стало снижение в прошлом году количества преступлений, совершенных в общественных местах - такое произошло впервые за последние 5 лет.

Кроме того, на 25% возросло количество выявленных фактов взяточничества - правда, этот факт можно считать как успехом полицейских, так и объяснять ростом коррупции в обществе.

В целом же деятельностью своих подчиненных в 2016 году начальник УМВД по г. Волгограда остался доволен, о чем и сообщил депутатам. А если и есть отдельные случаи в среде полицейских, когда «кто-то кое-где у нас порой...», то Андрей Сицский пообещал жестко пресекать подобные факты и давать должную оценку таких действий подчиненных.