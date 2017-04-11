Эксперт ОНФ: ситуация с осквернением Вечного огня невозможна в Волгограде

На этой неделе в Сети появился видеоролик о том, как в Ахтубинске четыре шальных подростка перепрыгивали через Вечный огонь.

- Мы проехали все мемориалы, где есть «Вечный огонь», и ничего подобного даже рядом не наблюдали, - заявил агентству «НовостиВолгограда.ру» Сергей Петрович. - Напротив, ребята с уважением относятся к памятникам. Знаю, что очень многие стремятся попасть на Вахту памяти. И такое, особенное отношение подростков к мемориалам и памяти предков отмечаю не только я, но и многие, кто работают со старшеклассниками. В Волгоградской области я ни разу не встречал неуважительного отношения к «Вечному огню».