Для «Бессмертного полка» сделают карандашные портреты героев войны

При этом у многих возникают вопросы — какого размера печатать портрет, какой высоты должен быть штендер, какие данные указать на портрете. Организаторы проекта «Бессмертный полк» в Волгограде заявляют, что никаких норм и требований в этом вопросе нет.
- Это люди, это народная акция, потому нет никакого формата участия, нет никакого описания: какой должна быть рамочка, какого размера портрет, - заявил координатор проекта Вячеслав Черепахин. - Люди хотят выразить уважение к своим предкам, они несут их портреты — те, какие сами сочтут возможными. Это шествие было и должно остаться народным, оно должно остаться в душе каждого участника.
Еще одна проблема, с которой сталкиваются многие — старые фронтовые фотографии героев Великой Отечественной уже выцвели. Порой на них уже ничего нельзя разглядеть. А у кого-то от предков не осталось даже фотографий.
- Чтобы помочь таким людям, мы впервые в Волгограде запускаем специальный проект, - рассказал координатор «Бессмертного полка» в Волгограде Ярослав Князев. - Люди могут оставлять заявки на горячей линии 8-800-500-46-49, и мы будем делать карандашные наброски их родственников. Либо наброски-копии с их выцветших фотографий, либо это будут рисунки-наброски по словесному описанию. Помогут нам в этом студенты Волгоградского института искусств и культуры.