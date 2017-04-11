Для «Бессмертного полка» сделают карандашные портреты героев войны

Многие волгоградцы в настоящее время озабочены подготовкой штендеров и табличек с портретами своих родственников, воевавших в годы Великой Отечественной войны, для участия в шествии «Бессмертного полка».

При этом у многих возникают вопросы — какого размера печатать портрет, какой высоты должен быть штендер, какие данные указать на портрете. Организаторы проекта «Бессмертный полк» в Волгограде заявляют, что никаких норм и требований в этом вопросе нет.

- Это люди, это народная акция, потому нет никакого формата участия, нет никакого описания: какой должна быть рамочка, какого размера портрет, - заявил координатор проекта Вячеслав Черепахин. - Люди хотят выразить уважение к своим предкам, они несут их портреты — те, какие сами сочтут возможными. Это шествие было и должно остаться народным, оно должно остаться в душе каждого участника.

Фото: РИАЦ

Еще одна проблема, с которой сталкиваются многие — старые фронтовые фотографии героев Великой Отечественной уже выцвели. Порой на них уже ничего нельзя разглядеть. А у кого-то от предков не осталось даже фотографий.