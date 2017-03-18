Большая часть россиян считает, что Ленина нужно захоронить

В преддверии очередной годовщины со дня рождения Владимира Ульянова (Ленина) больше половины россиян высказались за то, что тело вождя мирового пролетариата необходимо захоронить.

При этом 32% опрошенных предлагают сделать это у Кремлевской стены, а 26% – на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает сегодня «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса, проведенного аналитическим центром «Левада-Центр».

В то же время почти треть респондентов (31%) заявили, что тело Ленина следует оставить в мавзолее. А 11% опрошенных затруднились с ответом.

Что интересно, 79% россиян высказались против сноса памятников Ленину. И только 14% считают, что их не стоит оставлять.

Опрос проводился с 31 марта по 3 апреля этого года среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

22 апреля 2017 года будет отмечаться 147-я годовщина со дня рождения Ленина.

Материалы по теме