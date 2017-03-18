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Большая часть россиян считает, что Ленина нужно захоронить
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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Большая часть россиян считает, что Ленина нужно захоронить
19 апреля, 10:05ОбществоАвтор: Станислав ЛопатинФото: mionsydow.com
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