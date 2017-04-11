БиблиоНочь в Старой Сарепте пройдет с размахом

Гостей ждет библиоквест, страшные сказки, путешествия с Мюнхгаузеном и многое другое.

Свои двери музей-заповедник «Старая Сарепта» 21 апреля откроет гостям в 17.00. Первое мероприятие пройдет для детей в стенах немецкой библиотеки. Ее сотрудники приготовили для ребят интерактивную программу «Удивительные путешествия на суше и на море, военные походы и веселые приключения барона фон Мюнхгаузена». Ребята попробуют вырастить вишневое дерево у оленя на голове, вытащить самого себя из болота и улететь на Луну верхом на ядре.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в информационном отделе музея, мероприятия рассчитаны на все возрасты читателей.

Следом за Мюнхгаузеном в 18.00 в уютном зале библиотеки начнется литературно-музыкальный вечер «Плеяда поэтов». А в 19.00 в рамках программы «Книга судеб» пройдет мастер-класс по освоению техники письма пером и чернилами. Здесь же, в старинном подземелье XVIII века, ведущий познакомит с популярным гаданиями и проведет мини-квест. Программа рассчитана на аудиторию от 14 лет по входному билету.