Бастующему с марта дальнобойщику пришел апрельский штраф за нарушение ППД

Сначала мужчина расстроился, укорив себя за неаккуратное вождение, но затем спохватился. В описании правонарушения указана дата его совершения - 3 апреля, тогда как дальнобойщик с 27 марта вместе со своим транспортом принимает участие в бессрочной стачке на западе Волгограда в районе Семи ветров. За это время его грузовик никуда не отлучался, стоит он в разрешенном месте, поэтому мужчина недоумевает, каким образом он мог проштрафиться.
Как рассказала корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» организатор стачки Алла Бег, после случившегося другие дальнобойщики изучили свою историю правонарушений с момента начала забастовки, однако она оказалась чистой.
Вероятнее всего, это какой-то сбой, тем более, что есть только сумма и дата, а конкретное правонарушение не указано, поделилась своим мнением Алла Бег. И добавила, что дальнобойщик, конечно же, будет оспаривать несправедливый штраф, а его бастующие коллеги уже согласились выступить свидетелями того, что ни «провинившийся» на 5 тыс. рублей водитель, ни его тягач за последние три недели никуда не отлучались.