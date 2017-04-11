Бастующему с марта дальнобойщику пришел апрельский штраф за нарушение ППД

О крупном штрафе за нарушение ПДД в размере 5 тыс. рублей владелец тягача «ДАФ» узнал накануне на сайте госуслуг.

Сначала мужчина расстроился, укорив себя за неаккуратное вождение, но затем спохватился. В описании правонарушения указана дата его совершения - 3 апреля, тогда как дальнобойщик с 27 марта вместе со своим транспортом принимает участие в бессрочной стачке на западе Волгограда в районе Семи ветров. За это время его грузовик никуда не отлучался, стоит он в разрешенном месте, поэтому мужчина недоумевает, каким образом он мог проштрафиться.

Как рассказала корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» организатор стачки Алла Бег, после случившегося другие дальнобойщики изучили свою историю правонарушений с момента начала забастовки, однако она оказалась чистой.