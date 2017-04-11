Волжский военкомат отправил в армию первую партию весенних призывников
18 апреля, 13:40ОбществоАвтор: Станислав ЛопатинФото: infinica.ru
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Всего в ходе весенней призывной кампании в ряды Вооруженных сил отправятся служить 247 волжан.
Сегодня городской военкомат направил в ряды Вооруженных сил России первых 18 молодых волжан призыва-2017.
По информации пресс-службы городской администрации, на областном сборном пункте призывники пройдут медкомиссию и собеседование с представителями различных воинских частей. А через два дня они отправятся в войска.
Уже известно, что двое призывников будут служить в 20-й мотострелковой дивизии Казачьего подразделения в Волгограде на Красных казармах, другие молодые люди пожелали служить в частях ВДВ и сухопутных войсках.
Всего в ходе весенней призывной кампании в армию отправятся служить 247 волжан.
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
0
0
0