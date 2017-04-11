Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Волжский военкомат отправил в армию первую партию весенних призывников
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d1%8b%d0%b2
Волжский военкомат отправил в армию первую партию весенних призывников
18 апреля, 13:40ОбществоАвтор: Станислав ЛопатинФото: infinica.ru
Читайте
также
Экс-депутата Госдумы Николая Паршина доставят в суд принудительно
Депутаты Госдумы предложили сделать выходным день после Пасхи
Губернатор Андрей Бочаров спустился вниз в «Кремлевском рейтинге»