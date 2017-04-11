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В Волжском накажут предпринимателей, торгующих алкоголем возле школ
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На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
Pivo
В Волжском накажут предпринимателей, торгующих алкоголем возле школ
18 апреля, 12:38ОбществоАвтор: Станислав ЛопатинФото: srgazeta.ru
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