В Волжском накажут предпринимателей, торгующих алкоголем возле школ

В Волжском возбудили десять административных дел в отношении владельцев киосков, которые торгуют табаком и спиртным рядом со школами и детскими садами.

Перед этим в прокуратуру и Роспотребнадзор из образовательных учреждений поступило 35 жалоб на недобросовестных торговцев, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе мэрии Волжского.

После проведенной проверки в 10 случаях были выявлены нарушения правил торговли алкогольной и табачной продукцией в соответствии с федеральным законодательством.

Административное наказание понесут владельцы торговых точек, находящихся вблизи школ №№ 20, 22, 30, 36, детсадов №№ 59, 66, 82, 99 и детско-юношеского центра «Русинка».