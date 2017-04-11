В Волжском накажут предпринимателей, торгующих алкоголем возле школ
18 апреля, 12:38ОбществоАвтор: Станислав ЛопатинФото: srgazeta.ru
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В Волжском возбудили десять административных дел в отношении владельцев киосков, которые торгуют табаком и спиртным рядом со школами и детскими садами.
Перед этим в прокуратуру и Роспотребнадзор из образовательных учреждений поступило 35 жалоб на недобросовестных торговцев, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе мэрии Волжского.
После проведенной проверки в 10 случаях были выявлены нарушения правил торговли алкогольной и табачной продукцией в соответствии с федеральным законодательством.
Административное наказание понесут владельцы торговых точек, находящихся вблизи школ №№ 20, 22, 30, 36, детсадов №№ 59, 66, 82, 99 и детско-юношеского центра «Русинка».
По обращению руководства школы № 23 уже вынесено решение о привлечении виновных к административной ответственности, отметили в администрации города.
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