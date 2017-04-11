В Волгограде открылась выставка «тактильных» картин

В выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И. Машкова на улице Чуйкова открылась уникальная выставка для незрячих и слабовидящих людей - «Видеть невидимое». На ней представлены шедевры, воспроизведенные особой рельефной печатью. Теперь их можно «увидеть» тактильно.

Все в этой выставке необычно. Даже ее открытие. Артисты московского «Театра наций», специально приехавшие в Волгоград, представили спектакль, в котором попытались на сценическом языке передать ощущения и впечатления слепых и глухих людей.

Для выставки «Видеть невидимое» были отобраны 6 шедевров из собрания Государственного музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина: «Благовещение» Сандро Боттичелли, «Мадонна с Младенцем» Лукаса Кранаха Старшего, «Натюрморт с атрибутами искусств» Жана-Батиста Симеона Шардена, «Нападение ягуара на лошадь» Анри Руссо, «А ты ревнуешь?» Поля Гогена, «Старый еврей с мальчиком» Пабло Пикассо. Именно с них потом создавались копии при помощи особой рельефной печати.Фотографии полотен подверглись специальной обработке, были подобраны такие текстуры и проработаны те особенности изображения, которые важны для понимания сюжета незрячими людьми. Эти работы выполнялись в Испании. Естественно, такой серьезный социальный проект был невозможен без серьезной финансовой поддержки меценатов, в роли которого выступил Сбербанк России.

Экспозиция «Видеть невидимое» будет выставляться в 8 городах России. И для каждого из них организаторы подготовили рельефную копию картины, являющейся «жемчужиной» коллекции местного музея. В Волгограде — это картина Константина Маковского «Портрет неизвестной в черном платье». Этот экспонат навсегда останется в фондах Волгоградского музея изобразительных искусств им. Машкова. К нему также прилагается аудиосопровождение, которое эксклюзивно для Волгограда начитала наша землячка Татьяна Веденеева.