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В Волгограде открылась выставка «тактильных» картин
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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В Волгограде открылась выставка «тактильных» картин
18 апреля, 10:43ОбществоАвтор: Наталья ЖурбинаФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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