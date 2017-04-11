В Волгоград съехались руководители подразделений Росгвардии по ЮФО

В Волгограде 18 апреля состоялось оперативное совещание по подведению итогов оперативно-служебной деятельности подразделений вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы территориальных органов Росгвардии, дислоцированных в ЮФО.

Совещание было представительным: в нем приняли участие начальники ФГКУ УВО (ОВО) субъектов Южного Федерального округа: это и Ростовская область, и Краснодарский край, и Севастополь, и Астраханская область, и республика Крым, и республика Адыгея и другие. Волгоградскую область представляли начальник Главного Управления МВД России генерал-лейтенант полиции А.Н. Кравченко и начальник Управления Росгвардии по Волгоградской области, полковник полиции М.В. Воробьев.