В Волгоград съехались руководители подразделений Росгвардии по ЮФО

Совещание было представительным: в нем приняли участие начальники ФГКУ УВО (ОВО) субъектов Южного Федерального округа: это и Ростовская область, и Краснодарский край, и Севастополь, и Астраханская область, и республика Крым, и республика Адыгея и другие. Волгоградскую область представляли начальник Главного Управления МВД России генерал-лейтенант полиции А.Н. Кравченко и начальник Управления Росгвардии по Волгоградской области, полковник полиции М.В. Воробьев.
Совещание проводил заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии РФ, полковник полиции А. К. Гаджиев. После подведения итогов служебной деятельности подразделений вневедомственной охраны ЮФО и центров лицензионно-разрешительной работы ЮФО за I квартал 2017 год, начальники подразделений Росгвардии по ЮФО отправились на главную высоту России — Мамаев курган, где в Зале Воинской славы возложили венки.