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В Городищенском районе власти не смогли ликвидировать незаконную свалку
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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В Городищенском районе власти не смогли ликвидировать незаконную свалку
18 апреля, 17:40ОбществоАвтор: Станислав ЛопатинФото: Пресс-служба Волгоградского отделения ОНФ/ onf.ru
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