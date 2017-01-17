В Городищенском районе власти не смогли ликвидировать незаконную свалку

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта обнаружили давнюю несанкционированную свалку на территории Городищенского района.

Она находится на месте бывшего песчаного карьера, куда ведется сброс и складирование строительных и бытовых отходов в нарушение природоохранного законодательства.

Фото: Пресс-служба Волгоградского отделения ОНФ, onf.ru

В ходе рейда, проведенного в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка», общественники выяснили, что участком земли, принадлежащим частному лицу, на основании договоров аренды пользуются местный МУП «Городское хозяйство» и предприятие «ПромСтрой».

Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в региональном штабе ОНФ, еще в 2014 году частной компании Краснооктябрьским районным судом было запрещено сбрасывать отходы производства и потребления на данной территории. А с 2015 года по решению Городищенского райсуда такой же запрет стал действовать и для муниципального предприятия.

Фото: Пресс-служба Волгоградского отделения ОНФ, onf.ru

Кроме того, обе организации должны были собрать и вывезти несанкционированно размещенный мусор. Для этого даже разработан был проект рекультивации отходов III, IV и V класса опасности. Однако свалка так и осталась на месте.

Как пояснили в администрации Городищенского района, попытка возложить обязанность по ликвидации свалки и запретить дальнейшее размещение отходов на собственника участка была отклонена Краснооктябрьским судом Волгограда. На исковое решение подана апелляция.

Фото: Пресс-служба Волгоградского отделения ОНФ, onf.ru

Активисты ОНФ направили в адрес главы района обращение с требованием принять меры по предотвращению сброса новых отходов на незаконную свалку.

«Мы настаиваем на более активной позиции администрации Городищенского муниципального района в вопросе прекращения поступления и сброса мусора на данной территории, у главы района есть полномочия как минимум воспрепятствовать текущему поступлению ТКО на эту свалку. Почему до сих пор эта работа не ведется? Необходимо немедленно прекратить засорение земель новым мусором», – считает член региональной ревизионной комиссии ОНФ в Волгоградской области Константин Глушенок.

Фото: Пресс-служба Волгоградского отделения ОНФ, onf.ru

Также общественники попросили областной Роспотребнадзор провести здесь проверку и принять меры к устранению нарушения законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Материалы по теме