Уполномоченному по правам человека волгоградцы чаще всего жалуются на ЖКХ

Сегодня в рамках парламентского часа с ежегодным докладом перед региональным парламентом выступил Уполномоченный по правам человека в Волгограсдкой области Валерий Ростовщиков

6 413 – такое количество обращений поступило в 2016 году от волгоградцев и жителей региона к уполномоченному по правам человека в Волгоградской области. Из них лишь 1265 приходится на письменные заявление, остальные поступают в устной форме. «Особенно у нас раскаляется телефон во время наступления отопительного сезона, - говорит Валерий Ростовщиков. - Мы, независимо от формы обращения, на все реагируем».

В топ-листе по тематике обращений к омбудсмену первое место занимают, конечно же, жилищно-коммунальные вопросы: от нежелания властей признавать дом аварийным до завышенной платы за услуги ЖКХ, которую в квитанциях выставляют управляющие компании. Также волнуют волгоградцев проблемы обеспечения жильем сирот, расчет социальных выплат, вопросы оказания медицинской помощи.

- У нас в аппарате уполномоченного по правам человека работают 10 сотрудников и независимо от того, гражданин приходит к нам по записи или нет, мы каждого принимаем и разбираемся с каждым вопросом, - заметил Валерий Ростовщиков.