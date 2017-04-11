Ученики 4-х классов начали писать проверочные работы по русскому языку

Во вторник, 18 апреля, во всех школах по стране начались Всероссийские проверочные работы (ВПР).

В этот день ученики 4-х классов пишут диктант – первую часть ВПР по русскому языку. А 20 апреля им предстоит выполнить работу, состоящую из 12 заданий.

Как сообщили в пресс-службе Рособрнадзора, четвероклассники должны будут показать свое умение распознавать и формулировать основную мысль текста, составлять план прочитанного в письменной форме, задавать вопрос и пересказывать информацию, подбирать синонимы.

Также 18 апреля по решению отдельных школ проверочную работу по русскому языку будут выполнять и ученики 5-х классов. 8 заданий нужно выполнить за 45 минут. Задания ВПР проверяют владение нормами правописания, умение производить фонетический, морфемный, морфологический и синтаксический разбор, ориентироваться в содержании текста, соблюдать нормы построения предложения и словоупотребления.

Завтра, 19 апреля, ВПР по географии в режиме апробации предстоит писать ученикам 10-х и 11-х классов.