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Ученики 4-х классов начали писать проверочные работы по русскому языку
Сюжеты:
На Берлин!Автобусы против маршрутокЭх, дороги!
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Ученики 4-х классов начали писать проверочные работы по русскому языку
18 апреля, 11:52ОбществоАвтор: Станислав ЛопатинФото: samadm.ru
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