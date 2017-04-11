ЦСП «Платформа»: ограничение интернета не решит проблему детских суицидов

Во вторник, 18 апреля, Центр социального проектирования «Платформа» обнародовал результаты социологического исследования «Интернет и общество: реальные и социально сконструированные угрозы».

Цель опроса, проведенного в марте-апреле этого года, – определить, насколько целесообразны призывы к введению ограничения выхода в интернет в связи с распространением «групп смерти» в социальных сетях, и поможет ли это разрешить проблему детских самоубийств.

В исследовании приняли участие 2189 респондентов. Свои экспертные оценки дали также антропологи, социологи, детские психологи, суицидологи, специалисты в области интернет-технологий, журналисты и общественные активисты.

По данным опроса ЦСП «Платформа», большая часть опрошенных положительно относится к интернету (92%). Больше плюсов в его существовании видят 54% респондентов.

При этом выяснилось, что почти 2/3 участников опроса не видят ничего плохого в том, что дети могут пользоваться интернетом. 75% респондентов уверены, что он помогает повышать уровень образования.

Понимая, что в Сети могут совершаться противоправные действия, 53% опрошенных считают, что контроль государства за поведением граждан в интернете не приведет к снижению числа преступлений, так как эта проблема зависит от других факторов.

Подавляющее число респондентов (79%) придерживается мнения, что роль государства должна заключаться в борьбе с запрещенным контентом, а не в контроле за Сетью в целом.

По мнению экспертов, существенное ограничение интернета технически невозможно. Активная часть пользователей все равно будет искать пути обхода блокировки, предсказуемо начнет расти социальное недовольство среди молодежи. Похожую позицию заняла и большая часть респондентов (66%).

Доводы тех, кто считает, что ограничение интернета для детей убережет их от так называемых «групп смерти», а значит, от самоубийства, многие респонденты называют неубедительными. Основными причинами суицидального поведения подростков они назвали проблемы в семье (74%) и взаимоотношения со сверстниками (61%).

Мнение населения в целом совпадает и с позицией экспертного сообщества. Как отмечают опрошенные психологи, лишь наличие долговременной депрессии, вызванной названными выше причинами, делает возможным решение об уходе из жизни. «Довести человека до самоубийства через интернет невозможно. Чтобы человек совершил суицид, должны быть события в реальной жизни», говорит один из экспертов (психолог).

Главным фактором, который может уберечь детей от суицидов, по мнению населения и экспертов, является здоровая семейная обстановка и внимание родителей к детским проблемам.