Суд отменил запрет на поставки в Волгоградскую область свинины из Самары

В понедельник, 17 апреля, Двенадцатый арбитражный апелляционный суд встал на сторону волгоградских антимонопольщиков, которые нашли нарушения закона о защите конкуренции в действиях областного комитета ветеринарии.

Ранее чиновники направили в торговые сети нашего региона письмо с запретом на ввоз продукции свиноводства, изготовленной ООО ТД «Глобал Фуд» (г. Самара), сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе областного Управления ФАС России.

Антимонопольщики посчитали, что комитет ветеринарии необоснованно препятствует ввозу иногородней свинины, мотивируя низким классом защищенности. При этом продукция поставлялась из региона, незараженного африканской чумой свиней.

Требуя отменить запрет, УФАС вынесло комитету соответствующее предупреждение. Но 6 октября прошлого года Арбитражный суд Волгоградской области признал его недействительным.

И вот теперь уже Двенадцатый арбитражный апелляционный суд отменил предыдущее решение.