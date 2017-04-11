Определены победители региональной олимпиады по школьному краеведению

До финала дошли 30 школьников из трех городов и шести районов Волгоградской области

Как сообщили ИА "НовостиВолгограда.ру" в комитете по образованию Волгоградской области, участникам олимпиады в финале пришлось постараться. Они не только описывали заданный краеведческий объект, но и защищали свои исследовательские работы.

Все ребята показали отличное знание темы, творческий подход в ее проработке и свою эрудированность. Оценивая выступления участников, жюри особо отмечали авторскую позицию при написании проекта, умение кратко и ясно излагать свое мнение и опыт дискутирования.

Быть лучшими, конечно же, заслужили все, но экспертное жюри особо отметили Урюпинскую лицеистку Алину Кирееву из 10 класса, выступавшую в номинации "Земляки.Родословие", и ученицу 9 класса Сиротинской средней общеобразовательной школы Иловлинского района Ангелину Павлову, которая представила свою работу "Летопись родного края". Призовое место заслуженно получила волгоградка из 15 школы Советского района, девятиклассница Татьяна Черноусова. На суд жюри она представила свою работу в номинации "Природное наследие края".