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МЧС по региону объявило экстренное предупреждение в связи с заморозками
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Osen
МЧС по региону объявило экстренное предупреждение в связи с заморозками
18 апреля, 12:31ОбществоАвтор: Светлана АлекбароваФото: rus-news.ru
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