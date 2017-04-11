МЧС по региону объявило экстренное предупреждение в связи с заморозками
18 апреля, 12:31ОбществоАвтор: Светлана АлекбароваФото: rus-news.ru
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Главное управление МЧС по Волгоградской области распространило экстренное предупреждение о резком похолодании в регионе 20 и 21 апреля.
В распространенном сообщении ведомство со ссылкой на данные Волгоградского гидрометеоцентра предупреждает, что в ночные часы и утром 20 и 21 апреля на территории области ожидаются заморозки на поверхности почвы и в воздухе до минус 5˚С.
Серьезное похолодание накроет регион вслед за областями Центральной России. По прогнозам синоптиков, завтра в Волгоградской области возможны дожди, температура днем до +15...+17˚С. А уже в четверг, 20 апреля, дождь перейдет в снег, а днем столбик термометра не поднимется выше отметки в +10˚С.
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