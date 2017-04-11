МЧС по региону объявило экстренное предупреждение в связи с заморозками

Главное управление МЧС по Волгоградской области распространило экстренное предупреждение о резком похолодании в регионе 20 и 21 апреля.

В распространенном сообщении ведомство со ссылкой на данные Волгоградского гидрометеоцентра предупреждает, что в ночные часы и утром 20 и 21 апреля на территории области ожидаются заморозки на поверхности почвы и в воздухе до минус 5˚С.